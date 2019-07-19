Комитет по продовольственной политике и природопользованию провел совещание межведомственной рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта, предусматривающего возможность изменять границы или упразднять особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Обменяться мнениями о проекте закона и обсудить поправки, которые необходимо внести в него, чтобы в будущем исключить принятие необоснованных решений в отношении тех или иных ООПТ, смогли эксперты-экологи и активисты общественных природоохранных организаций, представители прокуратуры и профильных департаментов Приморья. Также в разговоре, нацеленном на создание эффективного краевого законодательства в сфере экологии и природоохраны, приняли участие спикер приморского парламента Александр Ролик, вице-губернатор края Александр Костенко, председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, депутаты профильного комитета Александр Петухов, Николай Селюк и Александр Тютерев.

Напомним, что на июньской сессии Законодательного Собрания в первом чтении одобрены поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", которые устраняют существующие пробелы в природоохранном законодательстве и наделяют администрацию Приморского края полномочиями по изменению границ и упразднению ООПТ регионального значения. Документом также установлены основания и определен порядок для принятия таких решений.





То, что их необходимость назрела давно, подтвердил в ходе совещания рабочей группы директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Степаненко. Он сообщил, что на сегодняшний день в Приморье создано 230 ООПТ всех категорий, которые занимают 16,3 процента от общей площади края. Из них - 217 ООПТ регионального значения, в том числе 206 памятников природы. Причем площадь последних составляет 0,31 процента от всей территории Приморского края.

"Инвентаризационные работы по памятникам природы департаментом проводятся ежегодно в плановом режиме. При их выполнении установлено, что некоторые объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение в результате природных факторов. Например, в Октябрьском районе на месте памятника природы "Тутовая роща" тутовые деревья не обнаружены, так как они вымерзли. "Синельниковский родник" иссяк, предположительно, из-за изменения гидрологического режима. Территория "Калиновой рощи" была подвержена пожару и в настоящее время покрыта кустарниковой и древесной растительностью с разным видовым разнообразием, а на месте памятника природы "Горная пещера" произошло сползание грунта, в результате чего объект завален. При этом некоторые ООПТ регионального значения, такие как заказник "Верхнебикинский" и "Борисовское плато", вошли в состав федеральных ООПТ в результате слияния", - привел конкретные примеры, требующие принятия решения об упразднении особо охраняемых территорий, руководитель ведомства.

Тем не менее проект поправок в краевой закон, который призван урегулировать вопрос изменения границ и ликвидации ООПТ, вызвал в обществе широкую дискуссию. "В наш адрес поступают обращения граждан, связанные с этим вопросом. Это говорит о том, что общественность активно включается в процесс законотворчества", - сказал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.



При этом он пояснил, что принимаемый в первом чтении нормативный акт зачастую является рабочим макетом, устанавливающим предмет закона, ту сферу, которую он регулирует. Обычно ко второму чтению законопроект дополняется и детализируется в результате согласования с экспертами и различными общественными институтами. "Именно с такой целью проводится сегодняшнее обсуждение. Мы хотим выслушать мнения всех заинтересованных сторон, уполномоченных органов и представителей различных структур о рассматриваемом законопроекте, чтобы устранить возникшие разногласия", - озвучил позицию депутатского корпуса спикер краевого парламента.



Возможность высказаться получили все присутствовавшие. Основной темой выступлений стала необходимость доработки законопроекта с целью создания открытого и прозрачного механизма изменения границ и упразднения ООПТ краевого значения. При этом было отмечено, что документ должен содержать положения, позволяющие исключить принятие произвольных и необоснованных решений. В частности, участники разговора сошлись во мнении, что вопрос о судьбе той или иной особо охраняемой природной территории не может рассматриваться кулуарно. Это должно стать прерогативой специальной комиссии, в состав которой должны входить представители профильных департаментов Приморского края, территориальных федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований, а также научных организаций и общественных объединений.



Был сделан акцент на необходимости уточнить ко второму чтению перечень обосновывающих документов, которые предоставляет в комиссию инициатор изменения или упразднения краевых ООПТ, и обязательно предусмотреть обследование особо охраняемых природных территорий для подтверждения доводов заявителя. Кроме того, говорилось о том, что принимать решение о судьбе ООПТ нельзя без учета мнения населения.



"Наша задача – сделать процедуру изменения границ или упразднения особо охраняемых природных территорий четко формализованной. Такие важные решения должны приниматься гласно и под контролем людей. Для этого в межведомственную экологическую комиссию наряду с представителями надзорных органов, федеральных, краевых, муниципальных властей должны входить экологи и общественность – те профессионалы и активисты, которые радеют за наш край и природу. При этом каждый случай ликвидации ООПТ необходимо разбирать отдельно, под пристальным вниманием экологического сообщества. Это не может быть сделано одним росчерком пера только на основании требований экономики или вызовов времени", - считает депутат Николай Селюк.



На том, что принятие законопроекта позволит ограничить чиновников самостоятельно решать судьбу краевых ООПТ, заострил внимание депутат Александр Тютерев. "Обсуждение проекта поправок вызвало огромный интерес, так как они касаются всех жителей нашего края. Поэтому не хотелось, чтобы в тексте законопроекта остались какие-то люфты. Нужно прописать четкую и понятную для всех маршрутную карту, как поступать, когда назрела необходимость ликвидировать ООПТ или изменить ее границы", - сказал парламентарий.

Доктор технических наук, председатель общественного совета федерального проекта "Чистая страна" Александр Агошков высказал мнение о том, что, принимая поправки к закону об ООПТ регионального значения, особое внимание следует уделить проблемам охранной деятельности. "Часть краевых ООПТ, которые были образованы в 70-80-х годах прошлого столетия, конечно, устарела по причине того, что эти территории давно должным образом не охраняются. В некоторых из них ведется активная хозяйственная деятельность, которая не соответствует разрешенным видам", - отметил Александр Агошков. В то же время он подчеркнул, что принятие законопроекта необходимо для развития экономики края: "Мы должны прийти к тому, чтобы экономика Приморья поднималась. Четверть века назад в крае проживало более 2,3 млн человек, сейчас – 1,9 млн. Люди уезжают, потому что экономика слабо развивается. Появление закона, думаю, поднимет статус решения некоторых экономических вопросов, а значит и повысит благосостояние населения края. Но развития экономику, мы не должны забывать об усилении государственного контроля за ООПТ".



Член фракции "Зеленая Россия" регионального отделения партии "Яблоко" Марина Железнякова выразила озабоченность состоянием окружающей среды в Приморском крае и отметила, что состоявшийся диалог – один из первых опытов взаимодействия экологической общественности и власти. "Мне кажется, нам нужно найти то решение, когда будет достигнут компромисс между развитием края и интересами его жителей", - сказала представитель общественности.



В ходе совещания поступили и другие предложения относительно совершенствования норм, регламентирующих изменение границ и упразднение региональных особо охраняемых природных территорий. Как сообщил председатель профильного комитета ЗС ПК Евгений Зотов, все они будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению. "Сегодня в нашем зале собрались люди, которым не безразлична судьба особо охраняемых природных территорий и в целом судьба нашего края. Я благодарен им за то, что они пришли, озвучили позицию по законопроекту и высказали свои доводы", - подвел итог разговора депутат. Он также отметил, что аналогичные законы действуют в более чем 30 субъектах РФ уже много лет. И при создании своего нормативного акта приморские депутаты изучили этот опыт.



Комитет по продовольственной политике и природопользованию уже приступил к доработке законопроекта. Планируется, что доработанную редакцию проекта закона депутаты обсудят на заседании комитета на следующей неделе.