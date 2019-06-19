Госдума рассматривает законопроект, в котором предложили сообщать гражданам о начале судебных дел в их адрес по СМС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Альтернативой СМС может стать уведомление через электронную почту или портал госуслуг. Граждане, по мнению авторов проекта, должны быть своевременно информированы о столь важных вещах. При этом россиянам оставят право согласиться на подобное действие или нет. Есть возможность выбора доставки уведомлений. При желании люди смогут снова отказаться от получения таких СМС.

Анастасия Туркова