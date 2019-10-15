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Судебные извещения найдут россиян в сети

интернет

Совсем скоро россияне не смогут спрятаться от суда даже в интернете - на портале госуслуг появится функция рассылки судебных извещений, сообщает DEITA.RU.

По мнению авторов инициативы, рассылка судебных извещений прямо в личный кабинет на едином портале поможет снизить количество заочных судебных решений и повысить уровень судебной осведомленности граждан.

«Благодаря рассылке россияне смогут узнать, что кто-то подал на них в суд, о своих долгах, о начале производства по алиментам и т.д. В течение года в отношение граждан было открыто более шестнадцати с половиной тысяч судебных приказов по кредитным долгам, задолженностям по счетам ЖКХ и налогам. Если россияне не заявят о своем несогласии с приказами, они будут исполнены автоматически, но чтобы заявить граждан нужно уведомить о начале делопроизводства», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, с помощью сервиса у россиян появится возможность «достать» через интернет должников, алименщиков, скрывающихся супругов и прочих «уклонистов» от посещения суда. В будущем граждане смогут здесь же обмениваться документами с ведомствами онлайн, оперативно следить за ходом рассмотрения дел и даже подавать заявления в полицию и другие правоохранительные органы.    

Судя по всему, вторая попытка авторов инициативы с онлайн-уведомлениями получит положительный ответ депутатов Госдумы. Авторы инициативы учли в документе прошлые поправки парламентариев.

Екатерина Цой

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