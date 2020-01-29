Судебных примирителей определил Верховный суд

В России составлен и утверждён список судебных примирителей, сообщает DEITA.RU. В списке числится 342 судебных примирителя, почти каждый из которых имеет внушительный стаж работы судьёй.

Практика примирения в судах пока нова для России, однако по оценкам экспертов, является перспективной, как отмечает «Российская газета». При рассмотрении дела сторонам будут предложены услуги примирителей. При этом кандидатура должна быть выбрана по обоюдному согласию – если примиритель по каким-то причинам не устраивает одну из сторон, кандидата можно поменять.

Задача примирителя – найти оптимальный выход из ситуации, который подошёл бы каждому из участников спора. В этом специалисту поможет колоссальный опыт работы судьёй, который у примирителей доходит до нескольких десятков лет.

В ходе обсуждения ситуации примиритель должен занимать нейтральную позицию. Кроме того, он не сможет разглашать детали спора без согласия его участников.

В идеале, как отмечают специалисты судебного дела, желательно в каждом суде иметь комнату примирения, где споры рассматривались бы до направления в суд, которого, в ряде случаев, можно было бы избежать при достижении обоюдно удовлетворительного результата.

На данный момент на каждый субъект России приходится от 1 до 5 примирителей, при этом список ещё будет дополняться.

Софья Корф