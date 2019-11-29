Судебный запрет на общение с супругами разработали в России

Совет Федерации думает о профилактике домашнего насилия, сообщает DEITA.RU.



Совет Федерации разработал проект закона о профилактике домашнего насилия. Документ уже размещен на сайте.

Так, члены СФ предложили сразу две действенные меры для борьбы с побоями. Первый – судебный запрет на общение с родственником: как визиты, так и звонки и переписка в Сети. Запреты могут длиться в течение года, но не более.

Второй метод – оповещение медиками полицию. Врачей хотят обязать сообщать о случаях побоев внутри семьи правоохранителям. При этом проект закона предполагает необходимость сообщать в полицию, даже если врачи только подозревают домашнее насилие.

Елена Миронова