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Судебный запрет на общение с супругами разработали в России
Совет Федерации думает о профилактике домашнего насилия,
сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации разработал проект закона о профилактике домашнего насилия. Документ уже размещен на сайте.
Так, члены СФ предложили сразу две действенные меры для борьбы с побоями. Первый – судебный запрет на общение с родственником: как визиты, так и звонки и переписка в Сети. Запреты могут длиться в течение года, но не более.
Второй метод – оповещение медиками полицию. Врачей хотят обязать сообщать о случаях побоев внутри семьи правоохранителям. При этом проект закона предполагает необходимость сообщать в полицию, даже если врачи только подозревают домашнее насилие.
Елена Миронова