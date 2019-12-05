Судей защитят от главного врага

Российских судей хотят защитить от «скандализации правосудия» со стороны СМИ. Авторы инициативы считают необходимым ввести в законодательство страны санкции за журналистское манипулирование, сообщает DEITA.RU

Итак, Совет судей планирует заняться разработкой нормативно-правового акта, регламентирующего правила подачи информации в СМИ о деятельности судебной власти, а также санкции за «давление», «умышленного понижение авторитета», «необоснованную критику», «лоббирование интересов» и «подрыв доверия к правосудию со стороны граждан» в публикующихся материалах.

Документ предполагает, что в целях защиты судей санкции могут быть применены как к СМИ в целом, так и к конкретному журналисту-автору «тенденциозной публикации». Также инициаторы нововведения предлагают разработать еще один акт, регламентирующий порядок реагирования самих судей на лживые и частично недостоверные статьи.

Отмечается, что указанные правила могут быть учтены в концепции информполитики судов на 2020-2030 годы. При этом авторы документа уверяют, что концепция создается не для наказания СМИ и ужесточения цензуры, а для повышения уровня доверия россиян к российской судебной системе, раскрытия ее деятельности на понятном для всех категорий граждан языке, в том числе с помощью публикаций в газетах, журналах, интернете, на радио и телевидении.

Екатерина Цой