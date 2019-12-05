telegr wh call

Новости

Страховщики сказали, что будет с ценой ОСАГО

5 Декабрь 2019, 20:15

Судей защитят от главного врага

5 Декабрь 2019, 20:00

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января

5 Декабрь 2019, 19:45

Известно, как россияне относятся к трудовым отношениям онлайн

5 Декабрь 2019, 19:30

Названы отличия российского и зарубежного шоколада

5 Декабрь 2019, 19:15

Беспилотники будут сбиты при одном условии

5 Декабрь 2019, 19:00

Новую скоростную дорогу на Владивосток планирует «Автодор»

5 Декабрь 2019, 18:45

Россияне рассказали, как сделать остров Русский комфортнее

5 Декабрь 2019, 18:44

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Судей защитят от главного врага

пикса суд

Российских судей хотят защитить от «скандализации правосудия» со стороны СМИ. Авторы инициативы считают необходимым ввести в законодательство страны санкции за журналистское манипулирование, сообщает DEITA.RU

Итак, Совет судей планирует заняться разработкой нормативно-правового акта, регламентирующего правила подачи информации в СМИ о деятельности судебной власти, а также санкции за «давление», «умышленного понижение авторитета», «необоснованную критику», «лоббирование интересов» и «подрыв доверия к правосудию со стороны граждан» в публикующихся материалах.

Документ предполагает, что в целях защиты судей санкции могут быть применены как к СМИ в целом, так и к конкретному журналисту-автору «тенденциозной публикации». Также инициаторы нововведения предлагают разработать еще один акт, регламентирующий порядок реагирования самих судей на лживые и частично недостоверные статьи.   

Отмечается, что указанные правила могут быть учтены в концепции информполитики судов на 2020-2030 годы.  При этом авторы документа уверяют, что концепция создается не для наказания СМИ и ужесточения цензуры, а для повышения уровня доверия россиян к российской судебной системе, раскрытия ее деятельности на понятном для всех категорий граждан языке, в том числе с помощью публикаций в газетах, журналах, интернете, на радио и телевидении.

Екатерина Цой

Читайте также:

На чемпионат Приморья по тхэквондо съехались спортсмены со всего юга Дальнего Востока

Суд да дело – пострадать от мошенников может каждый

Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА

Популярное

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Решения Медведева выведут россиян на улицы

Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...