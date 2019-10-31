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Судимость «случайно» не заметили у нового представителя Совета федерации

выборы

Глава хабаровского избиркома рассказал, как такое могло произойти, а ЦИК уже начал свою проверку, сообщает DEITA.RU.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил о том, что начата служебная проверка хабаровского избиркома. Причина – «забытая» судимость одного из кандидатов. Как пишет РИА Новости, речь идет об избранном депутате от ЛДПР в Законодательную думу и представителе в Совете федерации Дмитрие Приятнове.

Сообщается, что избирком знал о наличии у кандидата судимости по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Однако секретарь просто забыла разместить эту информацию на сайте. Причина – высокая загруженность из-за подготовки к большому количеству выборов в один день. Как сказал глава избиркома Хабаровского края, данные на сайте добавили уже после выборов, 16 октября, когда стали сверять все данные.

По мнению же зампредседателя ЦИК, хабаровский избирком и лично его глава допустили серьезный промах. В Москве даже считают, что это было сделано специально ради поддержки кандидата. ЦИК будет проводить служебное расследование.

Как сообщают телеграм-каналы, Приятнов сложил полномочия сенатора в Совфеде.

Елена Миронова

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