telegr wh call

Новости

Медведев запустил новый эксперимент

13 Сентябрь 2019, 18:00

Судмедэкспертов лишили части оклада и льготной пенсии

13 Сентябрь 2019, 17:45

Триллионы из российских резервов захотели потратить

13 Сентябрь 2019, 17:30

Кожемяко пообещал передел дорожной сфере Приморья

13 Сентябрь 2019, 17:15

Tele2 поздравит жителей Уссурийска с Днем города

13 Сентябрь 2019, 17:05

Школьники будут сдавать ЕГЭ с искусственным интеллектом

13 Сентябрь 2019, 17:00

Россиянин отдал полмиллиона за выход на работу

13 Сентябрь 2019, 16:45

Российские банки начали «охоту» на детей

13 Сентябрь 2019, 16:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Судмедэкспертов лишили части оклада и льготной пенсии

13 Сентябрь 2019, 17:45

Морг

В Осетии судмедэкспертам снизили класс вредности, лишились части оклада и льготной пенсии, сообщает DEITA.RU. Теперь специалисты будут ежедневно рисковать собственным здоровьем, получая за это меньше.

По словам специалистов, по аттестации был четвертый класс вредности, по специальной оценке условий труда он был снижен до 3.3. 3.4 класс вредности — условия труда, которые угрожают жизни человека, а 3.3 класс — показатель того, что у работников всего лишь портится здоровье. При этом вредность измеряется специальной оценкой условий труда.

Паблик Mash отмечает, что комиссия была проведена новым главой судмедэкспертизы, а вот врачей о предстоящей процедуре никто не предупреждал. Работники уверяют, что ни один человек в бюро не видел, чтобы замеряли концентрацию формальдегида.

Из-за указанных новшеств врачей лишат не только 12 процентов от оклада, но и льготной пенсии. Как объяснили работникам, бюро задолжало Минздраву около трех миллионов рублей, эти деньги решили списать с заработных плат граждан.

А между тем, эти люди каждый день рискуют своими жизнями, работая с трупами. Ежедневно они могут заразиться не только туберкулезом, но ВИЧ-инфекцией. Ситуация, отмечают врачи, абсурдна тем, что невозможно кровь каждого трупа отправлять в лабораторию на выявление опасных, неизлечимых заболеваний.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

Популярное

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше

Названы подробности отмены скандального решения властей о зарплатах

Пенсионеров ждёт солидная прибавка
‡агрузка...
Загрузка...