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6 Декабрь 2019, 18:15

Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач

врач

Женщина уверяла, что стоматолог сломал ей пальцы и ударил по голове, сообщает DEITA.RU.

В деле о рукоприкладстве в поликлинике Уссурийска появились новые подробности. Теперь проверка ждет не медика и его руководство, а саму заявительницу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение приморского МВД, женщина, которая написала заявление на врача, сама пройдет проверку. В полиции уточниили, что заявительнице уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Она необходима, чтобы понять: действительно ли у женщины были травмы, о которых она говорит, и когда они появились.

Ранее сообщалось о том, что региональный Следком начал проводить проверку по факту нападения врача на пациентку с маленьким ребенком. Женщина утверждала, что врач сломал ей пальцы и ударил по голове. В результате, утверждала пострадавшая, у нее зафиксировали сотрясение мозга.

Однако записи с камер видеонаблюдения, установленных в больнице, показали обратное: доктор только забрал телефон из рук женщины. Больше пациентку и ее ребенка стоматолог не трогал.

Елена Миронова

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