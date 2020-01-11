Новости
О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти
11 Январь 2020, 07:45
Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач
11 Январь 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу уже озвучен
11 Январь 2020, 06:30
Шойгу знает, что раздражает Запад
11 Январь 2020, 05:45
Врач сказал, как обезопасить себя от рака, убившего онколога
11 Январь 2020, 05:00
Шерон Стоун высказалась о Путине
11 Январь 2020, 04:15
Можно ли оформить ДТП спустя сутки, сказал юрист
11 Январь 2020, 03:30
Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети
11 Январь 2020, 02:45
Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач
Женщина уверяла, что стоматолог сломал ей пальцы и ударил по
голове, сообщает DEITA.RU.
В деле о рукоприкладстве в поликлинике Уссурийска появились новые подробности. Теперь проверка ждет не медика и его руководство, а саму заявительницу.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение приморского МВД, женщина, которая написала заявление на врача, сама пройдет проверку. В полиции уточниили, что заявительнице уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Она необходима, чтобы понять: действительно ли у женщины были травмы, о которых она говорит, и когда они появились.
Ранее сообщалось о том, что региональный Следком начал проводить проверку по факту нападения врача на пациентку с маленьким ребенком. Женщина утверждала, что врач сломал ей пальцы и ударил по голове. В результате, утверждала пострадавшая, у нее зафиксировали сотрясение мозга.
Однако записи с камер видеонаблюдения, установленных в больнице, показали обратное: доктор только забрал телефон из рук женщины. Больше пациентку и ее ребенка стоматолог не трогал.
Елена Миронова