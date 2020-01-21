Приморское судно с десятками моряков загорелось в Охотском море

Экипаж загоревшегося в Охотском море судна полностью эвакуирован, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Известия», пострадавших нет – 47 моряков оперативно эвакуировали с судна «Энигма Астралис».

Как озвучили сотрудники администрации порта в Петропавловске-Камчатском, все члены экипажа сейчас переправлены в безопасное место – на соседнюю базу, откуда их доставят на плавзавод «Всеволод Сибирцев». На борту опасного плавсредства никого не осталось.

На борту задымившегося судна не осталось ни одного человека, отметили представители спасательного центра.

Возгорание произошло в Охотском море недалеко от Магадана. Отмечается, что сам траулер приписан к порту Владивостока. На воду сошел он в 2002 году. Специализация указанного плавсредства – рыболовецкая.

Сейчас представители спецслужб работают на борту, чтобы по возможности найти причину и источник задымления.

Напомним, что в конце сентября рядом с островом Итуруп на Курилах загорелась плавбаза «Петр Житников». С нее на «Всеволод Сибирцев» было эвакуировано 400 человек. Пострадавших в этом инциденте также не было.

Александра Маслова