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Судно с радиоактивными отходами пришло в Россию

Радиоактивность

Далее урановые «хвосты» отправят на поезде через полстраны, сообщает DEITA.RU.

В порт Санкт-Петербурга пришло судно, загруженное радиоактивными отходами. Несмотря на протесты экологов, урановые «хвосты» из Германии все же привезли в Россию.

Как пишет Readovka, всего на борту судна 600 тонн радиоактивных отходов. Их должны перегрузить в железнодорожные вагоны в ближайшее время. Далее поезд с ураном отправится в Свердловскую область через полстраны.

Стоит отметить, что в Россию запрещен ввоз радиоактивных отходов из других стран. Однако эти 600 тонн провели как полезное сырье. Экологи Greenpeace заявляют, что в России уже накоплено более 1 миллиона тонн таких отходов. Их хранят и перевозят с многочисленными нарушениями.

В Росатоме, который и занимается транспортировкой, хранением и переработкой «хвостов», пообещали перевести отходы в более безопасное состояние. На это уйдет не менее 60 лет.

Елена Миронова

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