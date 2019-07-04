В правительстве хотят повысить конкурентоспособность отечественных СРЗ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Минпромторг выступил с инициативой освобождения судоремонтных заводов от уплаты НДС. Основной причиной для такого шага стало кризисное состояние отрасли, которой нужда поддержка от государства.

По словам авторов соответствующего законопроекта, больше всех пострадали судоремонтные предприятия, находящиеся в морских портах и устьевых морских и речных портах, поскольку отечественный флот, задействованный в международном судоходстве, в значительной мере предпочёл зарубежные верфи.

В ведомстве полагают, что нулевая ставка НДС позволит предприятиям судоремонтной отрасли подтянуть свои экономические показатели.

Дмитрий Шевченко