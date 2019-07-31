Причиной экстренного приземления названы технические неполадки воздушного судна, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

31 июля, в 02:17 по московскому времени вылетевший из Краснодара в Тюмень рейс зашёл на аварийную посадку в аэропорту города Самара.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, у самолёта возникли неисправности двигателя. По этой причине экипаж Sukhoi Superjet 100 был вынужден запросить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Прошлый подобный случай с Сухим произошёл 20 июля, когда самолёт, вылетевший из Южной Кореи экстренно зашёл на посадку во Владивостоке. Как оказалось, у борта треснуло лобовое стекло.

Дмитрий Шевченко