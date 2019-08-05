Причиной аварийного приземления стала разгерметизация, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Элисты в Сочи, экстренно сел в Минеральных Водах. На борту находился 81 пассажир, никто не пострадал.

Посадка лайнера прошла штатно. Причиной незапланированного приземления стала нештатная ситуация — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке.

Самолет принадлежит российской авиакомпании «Азимут».

Дмитрий Шевченко