В селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки погиб 34-летний мужчина, а также в соседних населенных пунктах: Кижеватово и Лопатки запрещена продажа алкоголя до 17 июня включительно, сообщает DEITA.RU.

По мнению регионального главы, «сухой закон» на данный момент оптимальная мера.

Напомним, в четверг, 13 июня, в селе случилась массовая драка, в которой пострадали по меньшей мере пять человек. Двое были госпитализированы, один из них скончался от полученных ран в реанимации.

На данный момент уголовное дело по факту убийства, хулиганства, а также попытки убийства расследует центральный аппарат Следственного комитета России. Уже задержаны 15 человек, в том числе предполагаемой убийца.

Ранее прошла информация о том, что в Госдуме хотят рассмотреть проект закона, позволяющем реализацию спиртных напитков на территории туристических объектов, которые находятся в землях лесного фонда.

Екатерина Брязгунова