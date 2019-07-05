В ряде российских регионов и населенных пунктов в понедельник, 8 июля, вводится запрет на продажу алкоголя, сообщает DEITA.RU.

Запрет на продажу алкоголя связан с празднованием в России Дня семьи, любви и верности. По региональным законам алкоголь в этот день в магазинах гражданам не продадут. При этом не ограничивается продажа спиртных напитков в предприятиях общественного питания (рестораны, бары и кафе).

На трезвую голову будут отмечать День семьи, любви и верности во Владимирской и Сахалинской областях, республиках Коми, Чувашия и Чукотском автономном округе. А в городе Муроме мэр своим постановлением рекомендовал предпринимателям не продавать спиртное еще и 7 июля, во время городского праздника на площади. Администрация Южно-Сахалинска напомнила, что нарушение закона влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

В России самые популярные «сухие» дни – это детские праздники - День защиты детей и День знаний. Запреты на продажу алкоголя в эти дни введены в 34 регионах страны. Неожиданно, но День пограничника 28 мая стал днем трезвости в единственном регионе страны - Пермской области.

В Москве и Приморском крае запретов на продажу алкоголя в определенные дни региональными законами не установлено. Хотя, в Приморье в 2015 году такая попытка была, и даже разработали законопроект. Рассматривались варианты с запретом продажи алкоголя в День знаний, День последнего звонка, День защиты детей и День молодежи. Но, от идеи трезвых дней приморские власти отказались. Ведь как показывает российская практика, тотальной трезвости даже на один день в отдельно взятом регионе власти не добьются.

Дело в том, что День семьи, любви и верности является праздником не только для хранителей традиционных ценностей, но и для владельцев и сотрудников торговых точек, замаскированных под предприятия общественного питания: в течение 36 часов - с 21:00 7 июля до 9:00 9 июля - все деньги, которые граждане захотят потратить на алкоголь, достанутся именно им.

Дмитрий Санников