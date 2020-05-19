«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Странный инцидент произошел в приморском Большом Камне. Пожилой мужчина на полной скорости въехал в жилой многоподъездный дом, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото с места события в редакцию прислали очевидцы. На нем пожилой водитель пробует «отреститься» от своего участия в небанальном ДТП. По словам очевидцев, мужчина просто сел на капот.

Также местные жители отметили, что причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали. Вместо того, чтобы затормозить, он вжал педаль газа на полную мощность и завернул прямо в стену.

Как рассказали соседи виновника аварии, чуть ранее он перебил стекла в их автомобилях.

- А теперь вот и свою угробил машину, - говорят они, добавляя, что мужчина уже давно «не в себе», и надо бы вовсе лишить его прав.

Судя по всему, в аварии никто не пострадал – кроме машины злосчастного водителя.