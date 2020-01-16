«Он сумасшедший?»: Россиянку возмутили действия таксиста в Приморье - видео

Видео во время движения решил посмотреть сотрудник одной из известных служб такси, сообщает DEITA.RU. Жительница краевого центра обратилась в редакцию с сообщением о грубом нарушении.

Как сообщает пассажирка, она заказала такси известной службы через приложение. Таксист прибыл быстро, и столь же быстро решил шокировать девушку своим поведением. Мужчина достал смартфон и начал просматривать видеоролики не отрываясь от прямых обязанностей водителя.

Вечер, оживлённое движение на дороге, мимо проносятся другие автомобили, а водитель улыбается с «видосиков» в сети.

«Я дико удивилась, когда водитель начал смотреть видео прямо во время езды! Из телефона я слышала звуки «вайнов» и приколов из инстаграма. Рядом едут другие машины, неужели он считает себя таким асом вождения? Но почти в нокаут водитель меня отправил своим вопросом «Оценку поставите в приложении?» Он что, сумасшедший? Будто не понимает, что нарушает ПДД!», - делится впечатлениями пассажирка.

Однако представитель ГАИ Владивостока заверил, что действия водителя не являются нарушением правил дорожного движения.

«Нарушением ПДД является только использование сотового телефона при разговоре без специальных средств. Про то, что нельзя смотреть видео по смартфону в ПДД ничего не написано. То есть, если водитель держит в руках телефон и разговаривает по нему, это будет нарушением. В случае с просмотром видео не считается, что водитель ведёт разговор», - прокомментировала ситуацию Анна Рудыка, старший инспектор по пропаганде ГАИ города Владивостока.

Вместе с тем инспектор отмечает, что сообщать о правонарушениях важно и нужно. Многие считают, что добавление видео в Instagram автоматически гарантирует, что полиция отработает заявку. Зачастую, для уточнения подробностей представителям ГАИ необходимо долго «стучаться» в личные сообщения. Поэтому важно при составлении письменного обращения на сайт МВД России прикладывать фото, видеоматериалы, а также свои контактные данные. Кроме того, и Роспотребнадзор принимает жалобы подобного рода при помощи сайта или горячей линии. Если же человек стал свидетелем экстренной ситуации, необходимо звонить в дежурную часть.

«В административном кодексе есть определенные правила, что должно быть для того чтобы начать расследование. Это место, время, дата точная. Если это видео или фото, это должно быть снято как-то обзорно, чтобы мы понимали по видеозаписи что, где и с чьим участием происходит», - отметили в ГАИ.

Кроме того, Анна Рудыка заверила, что ГАИ проводит профилактические беседы с руководителями таксомоторных служб, а также привлекает их к дисциплинарной ответственности за некачественную работу с персоналом.

Получается, что сообщать о подобных ситуациях нужно и даже известно в какие именно инстанции, однако за подобные действия водителя могут лишь пожурить? Ведь за просмотр видеороликов во время движения не предусмотрено никакой ответственности, хотя очевидно, что действия отвлекают таксиста от контроля ситуации на дороге. Вероятно, именно осознание безнаказанности позволяет таксистам халатно относиться к собственной работе.

Софья Корф