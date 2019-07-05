Очередной инцидент произошел у въезда на парковку популярного торгового центра «Калина-Молл», сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Как пишет один из подписчиков, «заезжая в новый ТРЦ Калина Молл, мой Lexus решил хлестануть шлагбаум, прямо по капоту. Сколько еще людей должно пожаловаться, чтобы этого шлагбаума-беспредельщика утихомирили?», - недоумевает владелец «Лексуса».





Отметим, что инциденты со шлагбаумами на парковках происходят с незавидной регулярностью. «Не первый случай на Калине», - припоминают другие происшествия подписчики. Самые наблюдательные обращают внимание на то, что каждый раз это разные шлагбаумы. «Была свидетелем как упал тот что заезжать на - 2этаж. Этот судя по фото на верх где уличная парковка», - комментируют пользователи.



«Найдётся человек который проедет и доломает его», - подытоживает подписчик.

Дмитрий Санников