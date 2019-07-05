«Сумасшедший» шлагбаум огорчил владельца «Лексуса»
Очередной инцидент произошел у въезда на парковку популярного торгового центра «Калина-Молл», сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».
Как пишет один из подписчиков, «заезжая в новый ТРЦ Калина Молл, мой Lexus решил хлестануть шлагбаум, прямо по капоту. Сколько еще людей должно пожаловаться, чтобы этого шлагбаума-беспредельщика утихомирили?», - недоумевает владелец «Лексуса».
Отметим, что инциденты со шлагбаумами на парковках
происходят с незавидной регулярностью. «Не первый случай на Калине», -
припоминают другие происшествия подписчики. Самые наблюдательные обращают
внимание на то, что каждый раз это разные шлагбаумы. «Была свидетелем как
упал тот что заезжать на - 2этаж. Этот судя по фото на верх где уличная парковка»,
- комментируют пользователи.
«Найдётся человек который проедет и доломает его», - подытоживает подписчик.
Дмитрий Санников