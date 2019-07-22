Американская компания Western Union приняла решение ограничить сумму переводов в другие страны, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась на официальном ресурсе компании.

Так, теперь каждый клиент может ежемесячно отправлять не более 600 тысяч рублей в месяц в одно страну. Новые правила начинают действовать с понедельника, 22 июля.

Данные требования установлены в рамках требований, направленных на борьбу с финансирование терроризма и отмыванием денег.

Стоит отметить, единовременно можно отправить за границу не более 300 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова