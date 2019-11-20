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«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

документы, ву, права, водительское удостоверение

В одной из клиник Большого Камня уже висит объявление о том, что сдать медкомиссию для получения водительских прав теперь будет дороже почти в три раза, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно объявлению, которое висит в заводской поликлинике, с 22 ноября цена на прохождение медкомиссии составит 7,5 тысяч на категорию А и В и 8,8 тысяч рублей – на остальные категории.

«Еще месяц назад проходила комиссию в этой клинике, заплатила 2 200 всего. Что за кошмар?», - удивляется местная жительница Яна.

Многих возмутили такие расценки.

«Что за бешеные суммы? Просто в шоке, где так сразу и возьмешь столько!», - возмущаются водители.

Отметим, что такой рост цен объясняется тем, что в связи с новым постановлением Минздрава каждый, кто сдает комиссию на водительские права, будет обязан проходить тесты на алкоголизм и сдавать анализы на употребление наркотических веществ.

Ранее такая мера работала только в том случае, если у потенциального водителя проявлялись признаки злоупотребления алкоголем или веществами. С 22 ноября эти анализы будет обязан сдавать каждый.

Корреспондент DEITA.RU. позвонил в одну из частных клиник Владивостока.

«К нам уже приходят за справками от психиатра и нарколога, поэтому наши расценки останутся прежними. До конца года – точно, а возможно, что и далее», - рассказали в клинике.

В краевом наркодиспансере расценки остаются прежними, но это пока. Сегодня, 20 ноября, справку можно взять еще по старой цене – 500 рублей. Однако, не исключено, что уже в пятницу эта сумма увеличится в пять раз.  

 

Александра Маслова

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