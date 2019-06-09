Пенсионный фонд Украины задолжал жителям Донбасса более 50 миллиардов гривен (свыше 1,8 миллиарда долларов). Такую сумму назвала депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, народный избранник рассказала что власти Украины искусственным путем лишают пенсий население Донецкой и Луганской народных республик и блокируют выплаты гражданам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории. В результате за несколько лет сумма невыплаченных пенсий достигла колоссальных размеров.

Киев прекратил выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам Донбасса с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года руководство ДНР и ЛНР стало самостоятельно выплачивать пенсии жителям республик, а с мая и заработные платы бюджетникам.

Ранее власти Луганской народной республики заявили об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Дмитрий Санников