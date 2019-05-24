Усилиться может контроль за денежными переводами граждан, сообщает DEITA.RU. Госдума в первом чтении приняла закон, ограничивающий их сумму.

Почтовые переводы и деньги, перечисленные на счёт в качестве оплаты сотовой связи будут проверяться, если их сумма больше 50 тысяч рублей. Федеральная служба по финансовому мониторингу проконтролирует подобные операции и сделки с недвижимостью с суммами от 3 млн рублей и получение некоммерческими организациями денег от иностранных и международных организаций более 100 тысяч рублей. Контроль над исполнением нового закона предлагается осуществлять дистанционно.

Также будет составлен список исключений для некоммерческих организаций, госкорпораций, ТСЖ и потребительских кооперативах.

Анастасия Туркова