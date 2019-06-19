Россияне будут иначе платить за тепло, начиная со следующего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сумма в платежной квитанции будет зависеть от этажности дома. При этом член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких уже сейчас отмечает минусы такого решения: у тех, кто живет на первых этажах, суммы платежей могут резко вырасти. Особенно для живущих на первом – четвертом этажах.

Гладких напомнил, что еще в 2016 году должно было вступить в силу данное нововведение, но председателя Правительства удалось уговорить не вводить такие нормативы, и реализацию идеи передвинули на несколько лет.

Отсрочка кончается, в 2020 году неудобная система расчета платежей снова напомнила о себе гражданам.

Гладких комментирует это, говоря, что спасти ситуацию можно, передав регионам полномочия по введению норматива. Это удобно тем, что субъекты смогут сами решать, вводить такой норматив или нет.

Анастасия Туркова