telegr wh call

Новости

Россияне стали платить за капремонт больше

14 Февраль 2020, 19:10

Тысячи человек остались без тепла и горячей воды в Хабаровском крае

14 Февраль 2020, 19:00

Идею Зеленского создать для крымчан «город-сад» оценили в Госдуме

14 Февраль 2020, 18:50

Международный день дарения книг отметят сегодня

14 Февраль 2020, 18:45

Наклейки с английскими названиями остановок появились в автобусах Владивостока

14 Февраль 2020, 18:30

Минсельхоз оценил овощной кризис на Дальнем Востоке

14 Февраль 2020, 18:28

Молочных фантомов находят в Приморье

14 Февраль 2020, 18:20

Похолодание, метель и гололедица ждут приморцев в выходные

14 Февраль 2020, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Суперджет 100: надежда дальневосточных лоукостеров рассыпается в прах без запчастей

Самолет Сухой Суперджет

«Авиационный каннибализм»: в Шереметьево сломались два последних Суперджета - запчастей нет

Два последних самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево (Москва) вышли из строя. Как и для двух десятков Суперджетов до этого, для авиа-машин не нашлось даже деталей. Заменить самолеты, к слову, еще недавно обещанные для дальневосточного лоукостера, оказалось нечем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на газету «Новые известия».

Оба чуда российской авиации принадлежат компании «Аэрофлот» - последним пришлось отменять  часть рейсов, например в Ульяновск или за рубеж, в Дрезден. Независимый авиационный эксперт, Вадим Лукашевич, уже озвучил некоторые аспекты возникшей проблемы с Суперджетами в эфире федеральных каналов. В частности, он отметил, что созданный самолет (Superjet 100) не был обеспечен нормальным постпродажным обслуживанием, в том числе – запчастями. 

«Но, тем не менее, самолет летает. Соответственно, запчасти должны поставляться по мере, так сказать, их замены. Замена происходит по какому-либо регламенту, либо просто в случае поломки. Вот этого не было сделано», - добавил Лукашевич. 

По словам авиационного эксперта, в случае с Суперджетами возникла ситуация «авиационного каннибализма» - из-за недостатка запчастей одни машины разбираются на запчасти ради других, за неимением альтернативы. 

Стоит отметить, что тремя неделями ранее – во второй декаде января – правительство РФ обещало проработать схему создания так называемого, дальневосточного лоукостера. Дешевые и доступные авиационные маршруты, учитывающие аэропорты ДВ, должны были появиться и работать как раз на базе горе-самолетов Sukhoi Superjet 100. Так ли это будет, и будет ли работать вообще – покажет время.

Читайте также:

«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке

«Самолет здесь ни при чем»: СК прокомментировал крушение Суперджета

Летчик-герой России: «Суперджет» - помесь кобылы и ишака

Евгений Черемухин

Популярное

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...