Суперджет 100: надежда дальневосточных лоукостеров рассыпается в прах без запчастей

Два последних самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево (Москва) вышли из строя. Как и для двух десятков Суперджетов до этого, для авиа-машин не нашлось даже деталей. Заменить самолеты, к слову, еще недавно обещанные для дальневосточного лоукостера, оказалось нечем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на газету «Новые известия».

Оба чуда российской авиации принадлежат компании «Аэрофлот» - последним пришлось отменять часть рейсов, например в Ульяновск или за рубеж, в Дрезден. Независимый авиационный эксперт, Вадим Лукашевич, уже озвучил некоторые аспекты возникшей проблемы с Суперджетами в эфире федеральных каналов. В частности, он отметил, что созданный самолет (Superjet 100) не был обеспечен нормальным постпродажным обслуживанием, в том числе – запчастями.

«Но, тем не менее, самолет летает. Соответственно, запчасти должны поставляться по мере, так сказать, их замены. Замена происходит по какому-либо регламенту, либо просто в случае поломки. Вот этого не было сделано», - добавил Лукашевич.

По словам авиационного эксперта, в случае с Суперджетами возникла ситуация «авиационного каннибализма» - из-за недостатка запчастей одни машины разбираются на запчасти ради других, за неимением альтернативы.

Стоит отметить, что тремя неделями ранее – во второй декаде января – правительство РФ обещало проработать схему создания так называемого, дальневосточного лоукостера. Дешевые и доступные авиационные маршруты, учитывающие аэропорты ДВ, должны были появиться и работать как раз на базе горе-самолетов Sukhoi Superjet 100. Так ли это будет, и будет ли работать вообще – покажет время.