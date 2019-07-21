Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 с треснувшим верхним слоем лобового стекла совершил посадку в аэропорту Владивостока, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как сообщает агентство, верхний слой лобового стекла треснул во время полета у «Суперджета» авиакомпании «Якутия», который следовал из Южной Кореи. Лайнер благополучно завершил рейс и приземлился во Владивостоке, никто не пострадал,

По информации ТАСС, на борту «Суперджета» находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа.

Накануне Минздрав России попросил не покупать им «Суперджет». Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила не закупать для Минздрава это воздушное судно. Вместо него ведомство хотело бы французский самолет Dassault Falcon 7X. Скворцова мотивировала эту просьбу тем, что французский самолет дешевле.

Дмитрий Санников