Генеральный директор российской авиакомпании публично усомнился в безопасности SSJ-100, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Владислав Филев, генеральный директор S7 Group, не очень доверяет самолетам Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и открыто говорит об этом на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Филев признался, что после инцидента с загоревшимся в московском аэропорту и обвинением летчиков, летчики стали увольняться, и это заставило компанию волноваться. Кроме того, гендиректор попросил замглаву Минтранса Александра Юрчика расследовать случай с SSJ-100 в Якутске: говорят, у самолета потек бак.

Анастасия Туркова