Производитель самолетов потребовал слишком много денег за обеспечение компании пулом запчастей, сообщает DEITA.RU.



Руководство авиакомпании «Аэрофлот» не допустило к конкурсу на предоставление услуг технического обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100 две компании: производителя этих воздушных судов АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и его дочернее ООО «Рапарт Сервисез». Причина отказа - в высокой цене.

Как пишет Znak.com, максимальная цена контракта, озвученная «Аэрофлотом», составляла 124 млн долларов. Однако «Гражданские самолеты Сухого» и «Рапарт Сервисез» запросили на 77 млн долларов и 17,5 млн долларов больше соответственно.

Как пишет издание, «Аэрофлот» объявил конкурс, согласно которому победитель должен был обеспечить бесперебойную эксплуатацию парка «Суперджетов» авиакомпании. К работе надо было приступить с 31 марта: необходимо создать пул запчастей, чтобы была возможность обмена демонтированных на исправные.

Ранее сообщалось, что за неделю после авиакатастрофы в Шереметьево «Аэрофлот» отменил вылет более 50 рейсов. Все они должны были выполняться «Суперджетами». ИА DEITA.RU со ссылкой на источники сообщало о том, что пилоты при любой возможности отказывают лететь на этих судах.

Елена Миронова