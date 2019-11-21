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Суперджеты могут наполнить дальневосточный лоукостер

самолет

На всех уровнях власти снова подняли вопрос о создании авиакомпании, которая будет работать на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU. Если летом этот вопрос поднимал руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, то сейчас об этом заговорили в Совете Федерации.

Так, член комитета по экономической политике Иван Абрамов заявил, что это поможет развивать логистические маршруты и чаще летать дальневосточникам в центральную часть страны. Вопрос о создании компании будет поднят на следующей неделе во время второго чтения бюджета страны.

По словам сенатора, государство может приобрести несколько самолетов и создать компанию, на примере «Победы». При этом какая сумма необходима для создания компании, он не уточнил. В Министерстве транспорта заявили, что идея, хорошая, но создать компанию необходимо без привлечения государственных денег.

Пока в высоких кабинетах обсуждают идею создания дальневосточного лоукостера, местные эксперты думают, какими самолетами наполнят предприятие. Так, если посмотреть на ДФО, то на нем производят только один гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре. Поэтому логичней было бы наполнить местную компанию местными самолетами. Ремонт самолетов также производят на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время в кабинетах обсуждается несколько вариантов, как дать предприятию самолеты. Некоторые считают, что все выпущенные самолеты соберут и просто отдадут авиакомпании, также можно встретить мнение, что для новой компании изготовят несколько самолетов. При этом отмечается, что Sukhoi Superjet 100 будет летать только на маршрутах внутри ДФО, для перелетов в западную часть хотят использовать другие лайнеры.

Отметим, что общественность мало доверяет самолетам Sukhoi Superjet 100 после трагедии, случившейся в мае нынешнего года в аэропорту Шереметьево, когда в самолете при посадке произошел пожар, в котором погибло 40 человек. Всего за время эксплуатации самолетов с этой машиной произошло более 25 чрезвычайных ситуаций.

Иван Юрьев

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