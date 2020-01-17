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6 Декабрь 2019, 18:15

«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке

самолет

До конца января правительство проработает схему создания дальневосточного лоукостера, сообщает DEITA.RU по материалам "Известий". Такое поручение дал Владимир Путин после совещания, прошедшего в декабре. 

Министры должны будут проработать авиамаршруты с учетом аэропортов Дальнего Востока. Как отметил сенатор Иван Абрамов, скорей всего компания будет осуществлять перелеты на Sukhoi Superjet 100 и самолетах малой авиации, в том числе на обновленной версии «Кукурузника». «Суперджет» уже собирают на Дальнем Востоке, самолеты малой авиации по заверениям Юрия Трутнева могут собирать на авиационном заводе в Бурятии. При этом иностранные самолеты не планируют закупать на баланс авиаперевозчика. 

На создание компании может потребоваться до 30 млрд рублей, вначале маршруты соединят региональные центры, а после будет развиваться маршрутная сеть в Москву. 

Напомним, что ранее DEITA.RU писала о том, что вопросы о создании лоукостера стали подниматься с лета 2019 года. В середине осени стали известны первые перспективы авиакомпании, тогда DEITA.RU писала, что авиаперевозчик будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100. 

Отметим, что общественность мало доверяет данной модели после трагедии случившейся в аэропорту Шереметьево, когда в пожаре погибло более 40 человек. Недавно следственный комитет России заявил, что в трагедии виноваты пилоты корабля, посадившие самолет с ошибками. 

Иван Юрьев

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