«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке

До конца января правительство проработает схему создания дальневосточного лоукостера, сообщает DEITA.RU по материалам "Известий". Такое поручение дал Владимир Путин после совещания, прошедшего в декабре.

Министры должны будут проработать авиамаршруты с учетом аэропортов Дальнего Востока. Как отметил сенатор Иван Абрамов, скорей всего компания будет осуществлять перелеты на Sukhoi Superjet 100 и самолетах малой авиации, в том числе на обновленной версии «Кукурузника». «Суперджет» уже собирают на Дальнем Востоке, самолеты малой авиации по заверениям Юрия Трутнева могут собирать на авиационном заводе в Бурятии. При этом иностранные самолеты не планируют закупать на баланс авиаперевозчика.

На создание компании может потребоваться до 30 млрд рублей, вначале маршруты соединят региональные центры, а после будет развиваться маршрутная сеть в Москву.

Напомним, что ранее DEITA.RU писала о том, что вопросы о создании лоукостера стали подниматься с лета 2019 года. В середине осени стали известны первые перспективы авиакомпании, тогда DEITA.RU писала, что авиаперевозчик будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Отметим, что общественность мало доверяет данной модели после трагедии случившейся в аэропорту Шереметьево, когда в пожаре погибло более 40 человек. Недавно следственный комитет России заявил, что в трагедии виноваты пилоты корабля, посадившие самолет с ошибками.

Иван Юрьев