«Суперфуды» совсем не супер: Роскачество оценило их свойства

Специалисты Роскачества провели исследование в области так называемых «суперфудов» и обнаружили, что никакими уникальными свойствами они не обладают, сообщается ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

Суперфуд – это термин, которым наделяются продукты, якобы обладающие уникальными полезными качествами, что выделяет их среди других аналогичных продуктов и делает их этакими «супергероями». К числу суперфудов относят ягоды годжи, киноа, асаи, семена чиа и спирулину.

Однако по результатам проведенной проверки эксперты Роскачества сделали вывод, что термин «суперфуд» является маркетинговым ходом и не наделяет продукт какой-то сверхсилой, которой не обладают другие аналогичные продукты. Максимум, по своим свойствам их можно отнести к БАДам, поскольку они содержат в себе концентрацию активных веществ.

Так, например, ягоды годжи, которые якобы способны бороться с диабетом и ожирением, а также с импотенцией и бесплодием, по своим полезным качествам ничем не превосходят, а в чем-то даже уступают таким отечественным продуктам, как клюква, брусника и черника.

Семена чиа, которые способствуют подавлению аппетита и снижению веса, а также правильной работе ЖКТ по своему составу и полезным качествам вполне можно приравнять к большинству фруктов. В них нет какого-то особого количества витаминов, но благодаря их питательным свойствам, человека действительно чувствует себя сытым, а, следовательно, не переедает.

Ягоды асаи, которым приписываются свойства предотвращения раковых заболеваний, ничем не полезнее тех же яблок, например. А обеспечивающая им хорошую сохранность бензойная кислота содержится и в российских лесных ягодах.

Киноа призвана помогать снижению веса и заряду энергией. Однако по своим полезным свойствам она сопоставима с полбой, диким рисом и гречкой, которые, к слову, стоят гораздо дешевле.

Спирулина – это микроскопические водоросли, которые чаще всего продаются в виде порошка или таблеток. Она якобы помогает бороться с диабетом и способствует омоложению. Эксперты подтвердили, что спирулина действительно содержит большое количество аминокислот и белка, но есть и другие водоросли, которые ничем не уступают по своим свойствам, но стоят на порядок дешевле.