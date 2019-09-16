Суперкатер Шойгу усмирит корейцев

Глава Минобороны Сергей Шойгу показал новые российские катера, призванные защитить морские рубежи страны, сообщает DEITA.RU.

Шойгу выложил в своем Instagram новые корветы проекта 20380 и 20385. Эти небольшие боевые корабли могут воевать в ближней и дальней морских зонах, а по количеству вооружения превосходят многих зарубежных конкурентов.

Первый морской транспорт получил название «Гремящий». Суда будут предназначены для флота и пограничников. Их собирают на «Северной верфи», и уже скоро они поступят на вооружение.

По словам Сергея Шойгу, радиолокационной системе катеров нет равных в мире. Она способна блокировать и ракеты, и радиоэлектронное оружие неприятеля. Кроме того, своим диапазоном действия система может защитить целую военную базу или группу кораблей. Но главным оружием катера является ракетный комплекс «Уран». Эта ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Стоимость одного пуска такой ракеты - 15 миллионов рублей.

Сами ракеты достаточно компактные и перевозятся в специальных хранилищах, которые также являются боевыми пусковыми установками. На борт одного катера можно погрузить до 16 таких ракет.

Характеристики ракетных катеров впечатляют, но насколько оперативно и продуктивно использование новых российских разработок в деле охраны морских границ - вопрос спорный.

В начале сентября в соцсетях распространили эпическую видеозапись исхода браконьеров из территориальных вод России в Приморье в бухте Ольга.

Тысячи примитивных северокорейских шхун, хозяйничавших в богатых морскими биоресурсами, массово покидали край с хорошим уловом. Каждый тайфун, проходящий над Приморьем, вскрывает масштабы браконьерства.

Корейцы преспокойно прячутся от стихии в бухтах края. По рассказам очевидцев, многие продолжают промысел в наглую, на глазах у жителей поселков. На каждой такой лодке находятся около 15 человек, работают сменами и на износ.

Корейцы выходят и гуляют по берегу, а когда шторм проходит - возвращаются на лодки и идут домой. Конечно, многие допотопные шхуны не выдерживают стихии, разбиваются о скалы и становятся, своего рода, туристическим объектами для приморцев.

Вольготность и безнаказанность рыбаков из КНДР поражает: на территории чужой страны, в чужих территориальных водах они ведут себя как дома.

Куда же смотрит ТОФ и пограничники? Какой прок от новейших катеров и боевых систем, если силовики не могут защитить биоресурсы России от посягательства рыбаков на шхунах из Средневековья?

Василий Кучин