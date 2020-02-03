Суперлуние увидят россияне

Астрономическое событие – суперлуние россияне смогут наблюдать 9 марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Во время суперлуния спутник приближается к Земле. Как поясняют астрономы, во время него Луна будет выглядеть на 14% больше в диаметре и на треть ярче, чем обычно. Своего пика суперлуние достигнет 9 марта 2020 года в 10.34 по московскому времени.

Сверхнеобычного в суперлунии нет – это астрономическое событие в той или оной степени повторяется несколько раз в году. Но есть и суперлуния крупные. Последнее крупнейшее суперлуние жители Земли наблюдали в ноябре 2016 года. А суперлуние, которое произойдет 9 марта текущего года, называют Снежным полнолунием, потому что в это время в северном полушарии нередко идут обильные снегопады.