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Суперлуние увидят россияне
Астрономическое событие – суперлуние россияне смогут наблюдать 9 марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.
Во время суперлуния спутник приближается к Земле. Как поясняют астрономы, во время него Луна будет выглядеть на 14% больше в диаметре и на треть ярче, чем обычно. Своего пика суперлуние достигнет 9 марта 2020 года в 10.34 по московскому времени.
Сверхнеобычного в суперлунии нет – это астрономическое событие в той или оной степени повторяется несколько раз в году. Но есть и суперлуния крупные. Последнее крупнейшее суперлуние жители Земли наблюдали в ноябре 2016 года. А суперлуние, которое произойдет 9 марта текущего года, называют Снежным полнолунием, потому что в это время в северном полушарии нередко идут обильные снегопады.