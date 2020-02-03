telegr wh call

Новости

Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье

3 Февраль 2020, 10:20

Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз

3 Февраль 2020, 10:10

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

3 Февраль 2020, 10:00

Российские поезда перестанут ходить в Китай

3 Февраль 2020, 09:40

Суперлуние увидят россияне

3 Февраль 2020, 09:15

Алексей Тимченко: «Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона»

3 Февраль 2020, 09:00

Прогноз на понедельник уточнили синоптики

3 Февраль 2020, 08:08

Вымирание россиян обсудят в Госдуме

3 Февраль 2020, 07:03

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Суперлуние увидят россияне

луна

Астрономическое событие – суперлуние россияне смогут наблюдать 9 марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Во время суперлуния спутник приближается к Земле. Как поясняют астрономы, во время него Луна будет выглядеть на 14% больше в диаметре и на треть ярче, чем обычно. Своего пика суперлуние достигнет 9 марта 2020 года в 10.34 по московскому времени.

Сверхнеобычного в суперлунии нет – это астрономическое событие в той или оной степени повторяется несколько раз в году. Но есть и суперлуния крупные. Последнее крупнейшее суперлуние жители Земли наблюдали в ноябре 2016 года. А суперлуние, которое произойдет 9 марта текущего года, называют Снежным полнолунием, потому что в это время в северном полушарии нередко идут обильные снегопады.

Читайте также:

Режим ЧС введен в двух приграничных с Китаем районах Приморья

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение
Loading...
Загрузка...
Загрузка...