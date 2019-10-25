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Супруга Дарькина обошла Кожемяко в рейтинге Forbes

деньги, рубль, монета, рубли, монеты

Спутницы жизни приморских губернаторов  попали в рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes, сообщает DEITA.RU.

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России. Всего в списке успешных дам оказалось 25 имен. На первом месте традиционно Елена Батурина и ее инвестиционные доходы. На данный момент ее состояние оценили в 1200 млн долларов.

Есть в рейтинге и две знаменитые в Приморье женщины. На 18 месте – Лариса Белоброва, жена экс-губернатора края Сергея Дарькина. Основной доход – от банка «Приморье» (владеет 54% акций) и Находкинской базы активного морского рыболовства (65% акций). Состояние оценили в 250 млн долларов.

И на 24 месте с состоянием в 180 млн долларов расположилась Ирина Герасименко – спутница жизни приморского губернатора Олега Кожемяко. На жизнь зарабатывает благодаря инвестициям: имеет 32,5% производителя морепродуктов Тымлатского рыбокомбината с выручкой в 6 млрд рублей.

Напомним, в начале 2019 года ИА DEITA.RU писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко стал самым богатым главой среди всех в ДФО. За 2017 год он получил 25,2 миллиона рублей. А в 2019 году он решил увеличить себе зарплату до 600 с лишним тысяч рублей в месяц.

Елена Миронова

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