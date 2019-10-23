Супруга Зеленского оскандалилась в Японии

Жена украинского президента Елена Зеленская вместе с супругом посетила императора Японии Нарухито. Первая леди Украины выбрала наряд лимонного цвета, за что ее и осудили, сообщает DEITA.RU. Фотографии в элегантном наряде Зеленская разместила в своем аккаунте в Instagram.

Пользователи социальной сети тут же разделились во мнении. Многие высказались о том, что первые лица Украины прекрасны и выглядят замечательно. Однако добрая часть подписчиков отметила, что ни в коем случае в таком виде нельзя появляться на официальном приеме у японского императора. Ведь по традициям страны такой цвет могут использовать только члены императорской семьи.

Люди не стесняясь отметили, что это одно из самых грубейших нарушений дипломатического этикета, поэтому, вероятнее всего, Зеленских больше никогда не пригласят на такое мероприятие. «А так называемым украинцам не стыдно за своего президента... за это позорище», — пишут люди.

Также в Сети рекомендовали Владимиру Зеленскому заняться вопросами государства, а не разъезжать по чужим странам. «У вас война идет, а вы красуетесь, делом бы занялись», — ругаются в Instagram.

Екатерина Брязгунова



