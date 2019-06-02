С субботы, 1 июня, наследственное право в России пополнилось двумя новшествами, сообщает DEITA.RU. Так, именно в этот день вступил в силу закон, который позволяет супругам писать совместное завещание.

Документ включает не только совместно нажитое имущество, но и все то, что принадлежит каждому супругу в отдельности. Кроме того, предусмотрены доли: каждый наследник может получить, по решению почивших родственников, только часть чего-то.

Важно, что после смерти супруга, второй не может отменить завещание, если только решением суда брак не будет признан недействительным.

Отмечается, что ранее данная норма действовала только в Севастополе.

Екатерина Брязгунова