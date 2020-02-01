Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

Об инциденте, произошедшем на этой неделе в контактном зоопарке «Страна Енотия» (на этой неделе сменившем название на «Мир пушистиков»), рассказала мать пострадавшей в популярной группе в инстаграм dps_patrul, сообщает DEITA.RU.



По словам женщины, она посетила контактный зоопарк вместе с ребенком по скидке, предоставленной популярным сервисом купонов.

«При входе в зоопарк я спросила администратора, можно ли заходить к животным. Ответ был утвердительным», – уточнила она.

Но в один из вольеров, с сурикатами, как выяснилось, заходить не стоило. Результатом желания 13-летнего ребенка поближе посмотреть на суриката и, возможно, сделать фото стал визит в травмпункт. Там пострадавшему диагностировали укушенную рану правой кисти и отправили на прививки от бешенства.

Сейчас автор обращения негодует, что администрация зоопарка не признает своей вины в произошедшем, и подчеркивает, что заведение уже успело сменить название. Пользователи, в свою очередь, предлагают ей более ответственно подходить к контролю за ребенком, когда тот контактирует с дикими животными.

Это не первый случай подобного рода. В 2017 году здесь же ребенка покусал енот.

Отметим, в России с 1 января 2020 года полностью запрещены контактные зоопарки в том виде, в котором они существуют. Так, такие заведения смогут работать, только если переедут за город и оборудуют вольеры так, что животные в любой момент смогут спрятаться от людей в недоступном от них месте. В январе Госдуму просила всех россиян отправлять жалобы на контактные зоопарки в прокуратуру – только так можно добиться закрытия заведений как можно быстрее.

Фото: dps_patrul