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Существенные выплаты получат семьи с третьим ребёнком в Приморье

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Семьи с третьим ребёнком в семье теперь могут рассчитывать на значительную ежемесячную выплату. Речь идёт о нуждающихся ячейках общества, чей среднедушевой доход не превышает 35 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

Размер выплаты, происходящей 12 раз в году, – 13 860 рублей. Эксперты уверены, что денежная компенсация в контексте бюджета любой многодетной семьи, имеет важное значение. И полностью отвечает обозначенным в проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» задачам. К слову, последний – часть глобального нацпроекта «Демография».

На вышеупомянутые цели краевой бюджет Приморского края направил больше 1 миллиарда рублей в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края». В результате социальную поддержку – в виде ежемесячной компенсации – получат примерно 9000 семей с третьим ребёнком. Стоит отметить, что распоряжение об упрощении оформления таких выплат дал в этом году губернатор Олег Кожемяко. Кроме уменьшения бюрократизации, важным нововведением по части многодетных семей оказалось изменение в краевой закон, при котором родители могут оформлять пособие на всех последующих детей, а не один раз (как это было раньше).

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что в Приморье действует целый ряд программ по поддержке многодетных и, как следствие, нуждающихся в финансах семей. Так, одной из важных инициатив стала финансовая поддержка 60 семей края, купивших первый автомобиль: власти попросту компенсировали им приобретение ТС.

Евгений Черемухин

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