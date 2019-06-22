Дальний Восток одним из первых присоединился ко всероссийской памятной акции, сообщает DEITA.RU

Сегодня, 22 июня, по традиции, вспоминают героев самой беспощадной войны, которая унесла жизни более 27 миллионов человек. Этот страшный день навсегда в памяти тех, кто сражался на полях Великой Отечественной, отдавал «все для фронта, все для победы» в тылу, кто ценой своей жизни приближал тот светлый праздник, освободивший мир от фашизма. Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия. В День памяти скорби по улицам дальневосточной столицы пронесли зажженные свечи. Шествие, в котором приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Владивостока Олег Гуменюк, председатель ЗС ПК Александр Ролик, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, военные, представители общественных и патриотических организаций, ветераны. Патриотическая акция «Свеча памяти» проходит во Владивостоке уже десятый раз. Колонна патриотов с зажженными свечами прошествовала по от центральной площади Владивостока по Корабельной Набережной до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Свечи возложили к стене Памяти и Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В минуту молчания почтили память павших героев, и пожелали здоровья ныне живущим ветеранам, которые прошли дорогами войны к победе.

Напомним, акции «Свеча памяти» и памятные митинги состоялась во всех населенных пунктах Приморского края. По всем городам страны в субботу, 22 июня отмечают День Памяти и скорби. Больше двух десятков лет 22 июня отмечают государственный День Памяти и скорби – в России приспущены государственные флаги, страна чтит память своих героев.

Инна Эстрина











