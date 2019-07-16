Узнать, кому принадлежит дом или квартира, можно будет за пару минут, сообщает DEITA.RU.



В России придумали, как можно бороться с рынком перепродажи сведений о владельцах недвижимости. Его, по данным Федеральной кадастровой палаты, оценивают в 3 млрд рублей.

Как пишет РБК, в скором времени кадастровая палата планирует запустить онлайн-сервис по получению сведений о владельцах недвижимости. Узнать данные владельца дома, квартиры или здания можно будет буквально за 1-2 минуты.

Чтобы получить выписку, необходимо иметь регистрацию для портала Госуслуг. Справка будет стоит от 250 до 700 рублей. Одновременно можно заказать до тысячи выписок.

Елена Миронова