На интернет-ресурсах предлагалась покупка незаконного оборудования, сообщает DEITA.RU.

У жителей Владивостока, владеющих интернетом и желающих сэкономить на потреблении электроэнергии, ещё недавно была возможность приобрести чудо-счётчик, занижающий показания использования электричества.

Прокуратура нашла и добилась блокировки 8 соответствующих сайтов в Сети, где прямо и открыто продавались незаконные приспособления.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме и в настоящее время интернет-страницы с "умными" счётчиками уже заблокированы.