22 Май 2019, 15:39
Свели счёты: органы пресекли уход от уплаты за ЖКХ
Источник изображения: ИА "Дейта"
На интернет-ресурсах предлагалась покупка незаконного оборудования, сообщает DEITA.RU.
У жителей Владивостока, владеющих интернетом и желающих сэкономить на потреблении электроэнергии, ещё недавно была возможность приобрести чудо-счётчик, занижающий показания использования электричества.
Прокуратура нашла и добилась блокировки 8 соответствующих сайтов в Сети, где прямо и открыто продавались незаконные приспособления.
Требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме и в настоящее время интернет-страницы с "умными" счётчиками уже заблокированы.
Дмитрий Шевченко
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