С такой инициативой выступили депутаты местной думы, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 31 мая стало известно, что вопрос о переходе Свердловской области в другой часовой пояс решили обсудить депутаты городской думы Екатеринбурга. На заседании 5 мая народные избранники намерены решить, быть ли Свердловской области на час ближе к Москве? В настоящее время разница во времени между регионом и столицей страны составляет 2 часа, а расстояние – 863 километра. К счастью, километров, даже при всем желании, убавить или прибавить не получится, а вот время изменить – вполне. Это будет решать комиссия по социальной защите и здравоохранению гордумы.

«Депутаты рассмотрят обращение гражданина Овечкина Л.Н. по вопросу о переходе Свердловской области в третью часовую зону», - говорится на официальном сайте гордумы.

Если инициатива получит одобрение, то Свердловская область войдет в третий часовой пояс страны. Но тогда придется думать, что делать дальше: смена времени – не компетенция городских депутатов.

Инна Эстрина