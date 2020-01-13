Сверхурочные – не в счет: допработу бюджетников перестанут учитывать

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений выпустила очередные рекомендации для региональных властей. Они касаются формирования заработных плат и других систем оплаты труда в субъектах страны, сообщает DEITA.RU

Стоит уточнить, что данном случае речь идёт только об оплате труда бюджетников. Именно для них ежегодно выпускаются рекомендации – как по формированию окладов и фондов, так и по определению минимального размера оплаты труда. В 2020-ом выводы постановлений Конституционного суда РФ строго однозначны: в состав МРОТ не должны входить ни работа в ночное время, ни совмещение разных профессий; даже работа в выходные и праздничные дни, как и любая занятость сверхурочно.

Примечательно, что вышеупомянутые ежегодные рекомендации, утверждаемые трехсторонней комиссией, ранее не дополнялись пунктами про МРОТ. Однако с этого года доли окладов бюджетников разных категорий будут коррелировать и с минимальным размером оплаты труда, наравне с другими коэффициентами. Сегодня у работников образования, учреждений физкультуры и спорта доля окладов в формировании ЗП составляет до 70%, тогда как у работников здравоохранения – чуть больше 50-ти.

Евгений Черемухин