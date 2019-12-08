Свершилось: 31 декабря объявили выходным

Еще один российский регион будет отдыхать 31 декабря, сообщает DEITA.RU. Такое постановление дал губернатор Ставрополья.

Поводом для этого стал опрос, проведенный на его странице в Instagram. Владимиров предложил поработать в субботу, но отдохнуть и провести время с семьей накануне праздника. В опросе приняло участие тысячи местных жителей более 90%, которых высказалось за перенос выходного дня.

В итоге губернатор поблагодарил жителей за участие в опросе и написал соответствующие постановление.

Напомним, что по такой же схеме губернатор Крыма Сергей Аксенов на полуострове сделал выходной. Кроме этого, на работу накануне праздника не пойдут чиновники в Кировской области по решению главы региона и жители Самарской области.

Что касается Приморского края, то губернатор региона начиная с 5 декабря выясняет у жителей региона, хотят ли они отдыхать 31 декабря.

Иван Юрьев