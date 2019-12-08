telegr wh call

Новости

Новый документ на автомобили напугал депутатов

8 Декабрь 2019, 13:59

Фото: Сотни приморцев рискуют жизнь

8 Декабрь 2019, 13:29

Свершилось: 31 декабря объявили выходным

8 Декабрь 2019, 12:59

Крупный торговый центр сгорел на Дальнем Востоке - фото

8 Декабрь 2019, 12:29

«Что за бред» — в российских дворах запрещено парковаться

8 Декабрь 2019, 11:59

Добра хотела: россиянку оштрафовали за поступок матери

8 Декабрь 2019, 11:28

Брошенный автобус возмущает столичных жителей – фото

8 Декабрь 2019, 10:58

Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца

8 Декабрь 2019, 10:28

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Свершилось: 31 декабря объявили выходным

Новый год

Еще один российский регион будет отдыхать 31 декабря, сообщает DEITA.RU. Такое постановление дал губернатор Ставрополья.

Поводом для этого стал опрос, проведенный на его странице в Instagram. Владимиров предложил поработать в субботу, но отдохнуть и провести время с семьей накануне праздника. В опросе приняло участие тысячи местных жителей более 90%, которых высказалось за перенос выходного дня.

В итоге губернатор поблагодарил жителей за участие в опросе и написал соответствующие постановление.

Напомним, что по такой же схеме губернатор Крыма Сергей Аксенов на полуострове сделал выходной. Кроме этого, на работу накануне праздника не пойдут чиновники в Кировской области по решению главы региона и жители Самарской области.

Что касается Приморского края, то губернатор региона начиная с 5 декабря выясняет у жителей региона, хотят ли они отдыхать 31 декабря.

Иван Юрьев

Читайте также:

Губернатор делает 31 декабря выходным днем

Стали известны подробности новогоднего корпоратива в Госдуме

Пять дней подряд: как отдыхаем в 2020 году

Популярное

«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

Снег идет на Приморье

Изящная работа бедрами возбудила соцсети
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...