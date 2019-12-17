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«Свершилось» - заявление Пугачевой обрадовало телезрителей
Традиционные «голубые огоньки» в наступающем году пройдут без человека-символа – Аллы Пугачевой. Известная певица сделала заявление о том, что не будет выступать на новогодних праздниках, сообщает DEITA.RU.
Как передает «Российская газета», об отказе исполнительницы участвовать в «голубых огоньках» прессе рассказала представительница Примадонны Елена Чупракова.
К слову, в 2019 году Алла Пугачева также отказалась от участия в праздничных теле-мероприятиях, однако, на Первом канале показали один из её видеоклипов.
Отметим, что пару лет назад руководителю Первого канала Константину Эрнсту отправили петицию с тем, чтобы на подобных мероприятиях показывали и выступления более молодых артистов, а не только «тех, что слушали еще наши бабушки». Тогда глава канала отметил, что молодежь не является целевой аудиторией подобных передач, так как практически не смотрит телевизор и предпочитает проводить праздники более активно.
Александра Маслова