Сверток, похожий на труп, напугал приморцев

Увиденное на помойке обсуждают в соцсетях, сообщает DEITA.RU.



Жители Большого Камня в Приморья обсуждают странную находку у мусорных баков. Фото размещено в паблике dpscontrol в Инстаграм.

Так, на фото можно увидеть длинный сверток, плотно завернутый в черный полиэтилен. Размер и пропорции свертка сильно напоминают человеческое тело, однако на самом деле в мешке новогодняя елка.

Комментаторы признаются, что увиденное напугало их до смерти. Люди просят не упаковывать так елки перед тем, как выбрасывать – чтобы не пугать горожан. Только один комментатор внес каплю логики: только в такой упаковке весь дом и подъезд не засыпет иголками.

Елена Миронова