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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сверток, похожий на труп, напугал приморцев

помойка

Увиденное на помойке обсуждают в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Жители Большого Камня в Приморья обсуждают странную находку у мусорных баков. Фото размещено в паблике dpscontrol в Инстаграм.

Так, на фото можно увидеть длинный сверток, плотно завернутый в черный полиэтилен. Размер и пропорции свертка сильно напоминают человеческое тело, однако на самом деле в мешке новогодняя елка.

Комментаторы признаются, что увиденное напугало их до смерти. Люди просят не упаковывать так елки перед тем, как выбрасывать – чтобы не пугать горожан. Только один комментатор внес каплю логики: только в такой упаковке весь дом и подъезд не засыпет иголками.

Елена Миронова

мешок
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