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Сверток, похожий на труп, напугал приморцев
Увиденное на помойке обсуждают в соцсетях, сообщает
DEITA.RU.
Жители Большого Камня в Приморья обсуждают странную находку у мусорных баков. Фото размещено в паблике dpscontrol в Инстаграм.
Так, на фото можно увидеть длинный сверток, плотно завернутый в черный полиэтилен. Размер и пропорции свертка сильно напоминают человеческое тело, однако на самом деле в мешке новогодняя елка.
Комментаторы признаются, что увиденное напугало их до смерти. Люди просят не упаковывать так елки перед тем, как выбрасывать – чтобы не пугать горожан. Только один комментатор внес каплю логики: только в такой упаковке весь дом и подъезд не засыпет иголками.
Елена Миронова