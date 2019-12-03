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26 Ноябрь 2019, 16:15

Свет отключат по ряду адресов в столице

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Приготовить еду и посмотреть телевизор не смогут жители 79 домов, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 3 декабря, по ряду адресов во Владивостоке запланированы отключения электричества. Об этом предупредили МУПВ ВПЭС.

Света не будет с 9.00 до 17.00 по причине работ по ремонту и диагностике.

Адреса:

Березовая ул.  11,

12А,

24,

28,

32,

36,

Кольцевая ул.  30,

32,

33,

34А,

35,

36,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

45,

Короткая ул.  2А,

4,

4Б,

6А,

6,

6Б,

8,

Котельникова ул.  16,

Краева ул.  3,

5,

7,

8,

Ландышевая ул.  4,

Ломаная ул.  18,

20,

20А,

23,

24,

25,

Мечникова ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11А,

11Б,

13А,

Ольховая ул.  3,

Русская ул.  57Ж,

57Н,

57П,

57Р,

57Ф,

57Т,

снт Солнечное ул.  36,

снт Спутник-2 ул.  40,

Суворовская ул.  33,

Тверская ул.  3,

5,

6,

6А,

7А,

9,

10,

10А,

Успенского ул.  106,

Фанзавод ул.  34,

35,

Чичерина ул.  31,

33,

35,

48,

50,

52,

54

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