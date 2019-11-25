Новости
Свет отключат в некоторых столичных домах – адреса
25 Ноябрь 2019, 06:30
Раскрыты тонкости использования маткапитала
25 Ноябрь 2019, 05:30
Российский паспорт угрожает Украине
25 Ноябрь 2019, 04:30
Обман с копией паспорта оставит без денег и квартиры
25 Ноябрь 2019, 03:30
Долгожданный мост появится на Дальнем Востоке
25 Ноябрь 2019, 02:30
Закон об установке счетчиков приводит в ужас сантехников
25 Ноябрь 2019, 01:30
Тотальная слежка за автомобилистами начнется через полгода
25 Ноябрь 2019, 00:30
Популярный пляж закрыт из-за разлива нефти
24 Ноябрь 2019, 23:30
Свет отключат в некоторых столичных домах – адреса
Электроэнергии не будет на нескольких улицах Владивостока с самого раннего утра понедельника, 25 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МУПВ ВПЭС.
По его словам, свет начнут отключать в девять часов утра, но это не повод расстраиваться, так как минимальное отключение будет длиться два часа. Конечно, возможно и такое, что электроэнергии не будет до самого вечера. Во ВПЭС гарантируют: к 17 часам по местному времени свет появится во всех квартирах.
Екатерина Брязгунова
Читайте также:
Вот как правильно не платить за услуги ЖКХ
«Тарифы ЖКХ взлетят» – заявление главы Минстроя шокирует россиян
Каждый россиянин может получить заоблачный долг по ЖКХ
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Загрузка...