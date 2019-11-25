Свет отключат в некоторых столичных домах – адреса

Электроэнергии не будет на нескольких улицах Владивостока с самого раннего утра понедельника, 25 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МУПВ ВПЭС.

По его словам, свет начнут отключать в девять часов утра, но это не повод расстраиваться, так как минимальное отключение будет длиться два часа. Конечно, возможно и такое, что электроэнергии не будет до самого вечера. Во ВПЭС гарантируют: к 17 часам по местному времени свет появится во всех квартирах.





Екатерина Брязгунова