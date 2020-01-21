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Света не будет: кому стоит приготовиться
Отключение электричества запланировано на вторник, сообщает
DEITA.RU.
Во вторник, 21 января, во Владивостоке по ряду адресов не будет электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.
Сообщается, что света в домах не будет с 9.00 до 17.00 по причине плановых работ.
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