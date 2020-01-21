Света не будет: кому стоит приготовиться

Отключение электричества запланировано на вторник, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 21 января, во Владивостоке по ряду адресов не будет электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Сообщается, что света в домах не будет с 9.00 до 17.00 по причине плановых работ.

Адреса:

Байдукова ул. 4,

6,

Барсовая ул. 8,

10,

22,

24,

26,

38,

Волховская ул. 28,

Вострецова ул. 6А,

9,

10,

11,

13,

15,

15А,

36,

Енисейская ул. 3,

Изюбриевая ул. 25,

Каспийская ул. 3,

5А,

Кирова ул. 11,

11А,

13,

15,

15А,

17,

110,

112,

Клары Цеткин ул. 25,

27,

30,

32,

34,

36,

Корнилова ул. 1,

3,

5,

9,

Невская ул. 18,

20А,

22,

24,

Океанский пр-кт 86,

88,

88А,

Порт-Артурская ул. 127А,

Часовитина ул. 11,

13,

Чкалова ул. 3А,

5А,

6,

6Б,

8,

Шевченко ул. 115,

Штормовая ул. 9,

Яблоневая ул. 5