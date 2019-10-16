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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Света не будет по 100 адресам в столице

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Электричество выключат на весь день, сообщает DEITA.RU.

В среду, 16 октября, в ряде домов Владивостока не будет света. В МУПВ «ВПЭС» сообщили, что отключения вынужденные и связаны с плановыми работами.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Айвазовского ул.  85,

87,

89,

Амурская ул.  3,

5,

Барсовая ул.  22,

24,

26,

38,

8,

Восточная 4-я ул.  48,

50,

50А,

52,

52А,

54,

55,

56,

58,

60,

60А,

61,

62,

63,

64,

65,

65Б,

66,

68,

69,

71,

73,

Героев Варяга ул.  5,

Героев-Тихоокеанцев ул.  14,

24,

24А,

26,

28,

Изюбриевая ул.  25,

Кипарисовая ул.  14,

16,

Комитетская ул.  10,

10А,

10Б,

12,

1А,

2,

4,

5,

7В,

8,

Комсомольская ул.  1,

3,

9,

9В,

Красного Знамени пр-кт  44,

46,

Маковского ул.  172,

180,

Малиновая ул.  3,

5,

Мичуринская ул.  23А,

Партизанский пр-кт  19,

Хабаровская ул.  3,

Хабаровский пер.  10,

3,

5,

Шахтерская ул.  10,

12,

13,

14,

15,

17,

18,

19,

2,

3,

3А,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

9А,

Шевченко ул.  11,

11А,

11В,

15В,

15Д,

17А,

20,

20А,

22,

24,

7,

7В,

9,

9А,

Шестая ул.  10,

12/16

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