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Света не будет по 100 адресам в столице
Электричество выключат на весь день, сообщает DEITA.RU.
В среду, 16 октября, в ряде домов Владивостока не будет света. В МУПВ «ВПЭС» сообщили, что отключения вынужденные и связаны с плановыми работами.
Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.
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